Британия не стала учитывать признание Чехии в обладании «Новичком»

Комментируя сообщения Чехии об обладании «Новичком», МИД Великобритании заявил, что Лондон по-прежнему считает Россию ответственной за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как заявил пресс-секретарь британского МИДа, Лондон «последовательно и четко» утверждал, что якобы «только у российского государства есть технические средства, практический опыт и мотив» для «нападения на Скрипалей таким образом», передает ТАСС.

В апреле постпред России при ОЗХО Александр Шульгин отметил, что Россия также может предъявить Великобритании триаду обвинений («мотив, средства, предыстория вопроса») по делу об отравлении Скрипаля и его дочери.

Напомним, президент Чехии Милош Земан подтвердил, что нервно-паралитический газ «Новичок» производился и складировался в Чехии.

Минобороны Чехии заявило, что республика проводила испытания «Новичка», но отвергло возможность производства отравляющего вещества на территории страны.