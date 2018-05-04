Минобороны Чехии пояснило, для чего в стране синтезировали «Новичок»

Минобороны Чехии заявило, что республика действительно проводила испытания «Новичка», однако отвергло возможность производства отравляющего вещества на территории страны.

«Вещество химически синтезируется в специализированной лаборатории под строгим режимом безопасности, максимум до нескольких микрограмм. Это так называемый микросинтез, который не рассматривается как производство вещества, в соответствии с международной конвенцией», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны Чехии.

В ведомстве отметили, что вещество генерируется в рабочем контейнере исключительно с целью измерения данных, после чего его содержимое «немедленно уничтожается в соответствии с правилами и обязательствами Чехии».

По информации минобороны страны, вещества, среди которых был и «Новичок», участвовали в испытаниях химических свойств вместе с зарином, табуном и другими боевыми отравляющими веществами.

Также в минобороны Чехии подчеркнули, что «вероятность утечки равна нулю».

Между тем, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш удивлен расхождениями в информации о производстве «Новичка» в республике между Службой безопасности Чехии (контрразведкой) и военной разведкой.



«Вызывает удивление, что одна спецслужба утверждает нечто иное, чем другие. Мы должны у них спросить, что, собственно говоря, они думали», – сказал премьер, передает ТАСС.

Ранее президент Чехии Милош Земан подтвердил данные российской стороны о том, что нервно-паралитический газ «Новичок» в незначительном количестве производился и складировался в Чехии. При этом Земан не увидел ничего предосудительного в том, что вещество семейства «Новичок» в малом количестве производилось и складировалось в Чехии. «У нас есть прекрасное подразделение противохимической обороны, и ему необходимо изучать [яды], чтобы противодействовать им», – отметил президент.