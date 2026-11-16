Эксперт назвал количество рабочих дней в декабре

Эксперт Ахмедов насчитал 22 рабочих дня у россиян в декабре

Tекст: Катерина Туманова

«В месяце получается 22 рабочих дня и девять выходных, а норма рабочего времени при 40-часовой неделе составляет 176 часов», – сказал Ахмедов РИА «Новости».

Ранее доцент Университета имени Кутафина Регина Долотина отметила, что за все три предстоящих зимних месяца россияне проработают суммарно 56 дней.

Как писала газета ВЗГЛЯД, последнюю короткую рабочую неделю 2026 года определили в декабре. В октябре первый месяц 2027 года назвали рекордным по числу выходных.

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