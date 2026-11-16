Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
Эксперт назвал количество рабочих дней в декабре
Эксперт Ахмедов насчитал 22 рабочих дня у россиян в декабре
Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Феликс Ахмедов сообщил, что в декабре 2026 года граждан России ожидают 22 рабочих и девять выходных дней.
«В месяце получается 22 рабочих дня и девять выходных, а норма рабочего времени при 40-часовой неделе составляет 176 часов», – сказал Ахмедов РИА «Новости».
Ранее доцент Университета имени Кутафина Регина Долотина отметила, что за все три предстоящих зимних месяца россияне проработают суммарно 56 дней.
Как писала газета ВЗГЛЯД, последнюю короткую рабочую неделю 2026 года определили в декабре. В октябре первый месяц 2027 года назвали рекордным по числу выходных.
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