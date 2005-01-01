Москва допускает, что отравленные в Солсбери Сергей и Юлия Скрипаль удерживаются властями Британии насильно, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«России на протяжении практически уже двух месяцев не дают доступ к российским гражданам – это факт. Второй факт – российские граждане, так или иначе, удерживаются в Великобритании от контактов, возможно, и силовым методом, в неизвестном месте и в неизвестном состоянии», – передает ее слова РИА «Новости».

По ее словам, не исключено и то, что их могут удерживать от контактов со СМИ. Кроме того, России ничего неизвестно о состоянии Скрипалей.

«Ничего не мешало Лондону дать соответствующий доступ российских представителей к российским гражданам», – отметила Захарова.

В прошлую пятницу Сергея Скрипаля выписали из больницы в Британии, куда он попал 4 марта после, как утверждает британская сторона, отравления боевым отравляющим веществом «Новичок». Где он и его дочь Юлия, которая раньше пошла на поправку, находятся сейчас, неизвестно.

Лондон сразу и без каких-либо доказательств обвинил в отравлении Россию – и по-прежнему закрывает глаза на доводы Москвы по этому делу и на тот факт, что и у других стран была возможность производства «Новичка».