Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, которого якобы отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», был выписан из больницы в Солсбери, сообщает управление здравоохранения региона.

Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом окружная больница в Солсбери, в которой проходили лечение Скрипаль и его дочь Юлия, не намерена сообщать детали оказанной пациентам помощи, передает ТАСС сообщение, распространенное лечебным учреждением.

В то время как эти пациенты уже выписаны, их право на соблюдение врачебной тайны сохраняется, что ограничивает нас в том, чтобы предоставить подробное описание лечения, которое получили эти люди», – отмечается в коммюнике.

Напомним, 66-летний Сергей Скрипаль, его 33-летняя дочь Юлия и еще 10 человек были отравлены нервно-паралитическим веществом в городе Солсбери в Великобритании 4 марта. Лондон сразу и без каких-либо доказательств обвинил в этом Россию – и по-прежнему закрывает глаза на доводы Москвы по этому делу и на тот факт, что и у других стран была возможностьпроизводства «Новичка».

Между тем, западные страны из-за отравления Скрипалей выслали более сотни российских дипломатов. Однако на этом меры закончились, тем более что расследование никакого развития не получило – Британия только все больше запутывается в своих доводах.