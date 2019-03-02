Лавров и Помпео провели переговоры по поводу Венесуэлы

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию вокруг Венесуэлы.

Контакт состоялся по инициативе американской стороны, сообщается на сайте МИД.

В ходе беседы Лавров осудил угрозы США в адрес законного руководства Венесуэлы, он отметил, что это является неприкрытым вмешательством во внутренние дела суверенного государства и нарушением международного права.

Также он отметил, что подстрекательство и деструктивное внешнее воздействие, да еще под лицемерным предлогом оказания гуманитарной помощи, не имеет ничего общего с демократическим процессом.

«В связи с предложением Вашингтона о проведении двусторонних консультаций по венесуэльской тематике указано, что мы к этому готовы, но необходимо неукоснительно руководствоваться принципами Устава ООН, поскольку только венесуэльцы вправе определять свое будущее», – говорится в сообщении МИД.

Также дипломаты условились продолжать экспертные контакты по Сирии, Афганистану и Корейскому полуострову.

Ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявлял, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в действительности не считает, что американцы планируют военную агрессию против Венесуэлы.