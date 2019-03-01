США ответили на обвинения Лаврова в подготовке вторжения в Венесуэлу

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в действительности не считает, что американцы планируют военную агрессию против Венесуэлы.

«Не думаю, что он (Лавров) в действительности верит, что мы пытаемся сделать это, и, как вы знаете, мы этого не пытаемся сделать», – сказал Абрамс, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что США будут применять экономическое, финансовое и дипломатическое давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, поддерживая самопровозглашенного главу государства Хуана Гуайдо.

Напомним, ранее Лавров заявил, что США готовят интервенцию в Венесуэлу и планируют вторжение на Кубу и в Никарагуа.