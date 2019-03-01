Лавров заявил о возможном вторжении США в Венесуэлу, Кубу и Никарагуа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключает, что США могут начать военную агрессию в отношении Венесуэлы и других стран Карибского бассейна.

Министр заявил, что спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс не скрывает намерений вооруженного вмешательства в разрешение венесуэльского конфликта, передает РИА «Новости».

«Занимается он исключительно нагнетанием напряженности, созданием ситуации, которые спровоцировали бы, как этого хотят США, взрыв в Венесуэле, кровопролитие и оправдали бы вооруженное вмешательство», – сказал Лавров.

Глава российского МИД отметил, что целью интервенции США является не установление демократии в Венесуэле, а укрепление своих позиций в регионе Карибского бассейна.

«Речь ни о какой не о демократии, как нам пытаются говорить, а том, чтобы подчинить своей воле всех непослушных», – считает Лавров.

Министр подчеркнул, что в разговоре с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес последняя заявила о готовности легитимного правительства к разговору с оппозицией, однако та отвергает диалог, следуя указаниям Вашингтона. Кроме того, по мнению Лаврова, Венесуэла не станет единственной страной региона, против кого США попытаются применить оружие, и в очереди у американцев стоят Куба и Никарагуа.

Вместе с тем, Лавров отметил, что Россия, как и прежде, на стороне законного правительства Николаса Мадуро и выступает за мирное урегулирование конфликта силами самих граждан Венесуэлы.

«Мы сегодня подтвердили солидарность с народом, с законным правительством Венесуэлы в его усилиях по отстаиванию своего суверенитета, своей независимости. Мы едины в необходимости безусловного соблюдения всеми без исключения государствами тех фундаментальных принципов, которые закреплены в уставе ООН, в их числе, прежде всего, невмешательство во внутренние дела других стран», – заявил министр.

Ранее Лавров обвинил США в стягивании вооруженных сил к границам Венесуэлы и подготовке спецназа, а также прорыва границы под предлогом гуманитарной помощи.

О подготовке американской интервенции говорил секретарь совета безопасности России Николай Патрушев.

Представитель США по Венесуэле Абрамс заявил, что белый дом планирует применить в отношении южноамериканской республики исключительно экономическое давление.