Лавров заявил о подготовке США военного вторжения в Венесуэлу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о попытках Соединенных Штатов создать предлог для военного вторжения на территорию Венесуэлы.

«Видим, как предпринимаются совершенно беспардонные попытки создать искусственно предлог для военного вмешательства, слышим угрозы прямые, которые раздаются из Вашингтона, о том, что все варианты остаются на столе», – сказал Лавров, передает «Интерфакс».

Подтверждением угроз он назвал стягивание военной техники к границам Венесуэлы и подготовку спецназа. Кроме того, по словам министра, были отмечены провокации с попыткой силой прорвать границу под предлогом доставки гуманитарной помощи в расчете на жертвы.

«И затем по хорошо использованному сценарию будут истеричные крики и произойдет попытка уже военного вмешательства», – сказал глава МИД по итогам министерской встречи в формате Россия – Индия – Китай.

Ранее министры иностранных дел России, Китая и Индии подтвердили принцип невмешательства во внутренние дела других государств.

Напомним, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США перебрасывают военных в Пуэрто-Рико и Колумбию, потому что готовят вторжение в Венесуэлу. При этом Абрамс заявил, что Вашингтон не планирует проводить военную операцию против Венесуэлы.