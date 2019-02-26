Патрушев заявил о подготовке Вашингтоном военного вторжения в Венесуэлу

США перебрасывают военных в Пуэрто-Рико и Колумбию, потому что готовят вторжение в Венесуэлу, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Переброска на территорию Пуэрто-Рико американских сил специальных операций, высадка подразделений вооруженных сил США в Колумбии и другие факты однозначно говорят о том, что Пентагон усиливает группировку войск в регионе с целью их задействования в операции по отстранению от власти законно избранного действующего президента (Николаса) Мадуро», – заявил Патрушев в интервью «Аргументам и фактам».

Он отметил, что США проявляют сарказм и высокомерие по отношению к народу Венесуэлы, одновременно готовя вторжение в эту страну.

Патрушев добавил, что Вашингтон ссылается на тяжелое гуманитарное положение в Венесуэле, однако оно как раз спровоцировано американскими санкциями и эмбарго. В этих условиях и навязывается гуманитарная помощь – с расчетом, что Каракас ее отвергнет.

«Можно также добавить, что американцы предложили провести нам отдельные консультации по венесуэльской проблематике. Мы согласились. Однако после этого они же под надуманными предлогами уходят от их проведения, каждый раз перенося согласованные сроки», – сказал Патрушев.

Ранее в Бразилии заявили, что не собираются предоставлять свою территорию Соединенным Штатам в качестве плацдарма для вторжения в Венесуэлу.

Перед этим самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо собрался требовать у 12 стран Латинской и Северной Америки (Группы Лимы) применить силу для свержения легитимного президента страны Николаса Мадуро.