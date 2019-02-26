Бразилия не захотела быть стартовой площадкой для вторжения США в Венесуэлу

Вице-президент Бразилии Антониу Гамилтон Моурау рассказал о том, как Бразилия относится к идее вторжения США в Венесуэлу через бразильскую территорию.

В столице Колумбии, где проходит заседание Группы Лимы, он сообщил, что Бразилия не намерена предоставлять США свою территорию. Правительство Бразилии против этого, кроме того, кабмину потребуется согласие бразильского парламента.

Вице-президент Бразилии также сообщил, что страны, входящие в Группу Лимы, не желают проводить военную интервенцию в Венесуэлу, нужно «искать другие пути для доставки гуманитарной помощи», передает ТАСС со ссылкой на Globo.

По мнению Бразилии, только Венесуэла, возглавляемая лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, сможет выплатить правительству Китая все долги. Вице-президент призвал Россию и Китай принять участие «в урегулировании ситуации».

Глава колумбийского МИДа Карлос Ольмес Трухильо заявил, что Группа Лимы «обратится в Международный уголовный суд с просьбой принять во внимание серьезную гуманитарную ситуацию в Венесуэле». МУС также рассмотрит случаи «проявления насилия администрацией Николаса Мадуро в отношении венесуэльского населения».

Группа Лимы призывает страны, поддерживающие отношения с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, помочь организовать в стране «свободные выборы».