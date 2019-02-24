Гуайдо собрался требовать от Группы Лимы силой свергнуть Мадуро

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Белоруссия нашла новый способ заработать на богатствах России

Перепродажа белорусами угля менее болезненна для бюджета России, чем реэкспорт ее нефтепродуктовФото: Дмитрий Удалов/«Интерпресс»/ТАСС
Белоруссия отчиталась о неожиданно фантастическом росте поставок угля на Украину. Хотя сами белорусы его практически не добывают, а закупают в России. Что это – новый канал для реализации донбасского антрацита или очередной способ заработка для Минска? Возможно, Россия расплатилась с Белоруссией углем за нефтепродукты. Подробности...
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«Евровидение» бьет по самоопределению украинцев

Мария и Анна Опанасюк способны принести Киеву успех на «Евровидении», но в отношении девушек началась травляФото: instagram.com/annamariaduet
На Украине перед финальным отбором конкурса «Евровидение-2019» разразился скандал. Участницы группы ANNA MARIA, которую считают фаворитом, назвали Крым российской территорией. В Киеве сумели разглядеть в происходящем аж проявление гибридной войны России против Украины. Почему в последние годы вокруг «Евровидения» не утихают скандалы на почве русофобии и как это отражается на репутации конкурса? Подробности...
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Выживание российского мужчины зависит от женщины

Наплевательским отношением к здоровью многие мужчины буквально гробят себяФото: Uwe Umstätter/Global Look Press
«Я не буду на приеме говорить, что нужно бросить курить человеку, который уезжает воевать в Донбасс», – говорит к.м.н., кардиолог Ярослав Ашихмин, рассуждая в интервью газете ВЗГЛЯД о том, почему российские мужчины живут значительно меньше, чем женщины. Подробности...
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Израиль и Украина начали «туристическую войну»

Первыми жертвами украинского пограничного возмездия стали ни в чем не повинные хасидыФото: Виктор Драчев/ТАСС
В последнее время Израиль стал массово заворачивать на своей границе украинских туристов, не без оснований подозревая в них будущих нелегальных «заробитчан». С некоторых рейсов из Киева снимают каждого пятого пассажира. В ответ Киев начал мстить – задержал на границе группу хасидов. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Все мужчины – потенциальные насильники и каннибалы

Антон Крылов, журналист
Утверждать, что «все мужчины – насильники» в популярном международном женском журнале, оказывается, можно. Более того. Можно даже после того, как выяснилось, что информационный повод – это фальшивка, фейк-ньюс. Подробности...
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Россия должна быть единой не только в пространстве, но и во времени

Андрей Колесник, Ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Разве празднуя 23 февраля, мы тем самым не отказываемся символически от наследия воинов Киевской Руси? От войн Владимира Мономаха, Ивана Грозного? От Суворова, Кутузова, Румянцева, Скобелева, Ушакова, Брусилова? Разве не перечеркиваем вслед за большевиками тысячелетнюю линию русской истории? Подробности...
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Защита отечества – это не носки в форме танка

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
По поводу 23 Февраля. Абсурдно отмечать это как «мужской праздник», потому что это праздник защитников отечества. Кто не защищал – к тому не применимо. Но мне не нравится затея «Давайте в этот день насуем мужчинам в панамку». Подробности...
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      Путин вышел на татами спортивного центра в Сочи

      После продолжительных переговоров на саммите по сирийскому урегулированию в формате Россия-Турция-Иран Владимир Путин приехал в четверг вечером в спортивный центр «Юг-Спорт» в Сочи. Глава государства встретился с представителями сборных команд по боксу, дзюдо и вольной борьбе
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          Гуайдо собрался требовать от Группы Лимы силой свергнуть Мадуро

          24 февраля 2019, 20:06

          Текст: Ольга Никитина

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          Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо собрался требовать у Группы Лимы применить силу для свержения легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, об этом сообщил представитель Боливарианской Республики при организации Хулио Борхес.

          Борхес сообщил, что венесуэльская оппозиция планирует провести встречу с Группой Лимы в понедельник в колумбийской Боготе. «Вместе с президентом Хуаном Гуайдо мы будем требовать усиления дипломатического давления и применения силы против диктатуры Николаса Мадуро», – приводит его слова ТАСС.

          Группа Лимы сформирована 8 августа 2017 года в столице Перу, где представители 12 стран (Канада, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай, Перу и Чили) подписали совместную декларацию о непризнании Конституционной ассамблеи Венесуэлы, созванной по инициативе Николаса Мадуро без проведения предварительного референдума.

          Ранее в воскресенье госсекретарь США Майк Помпео заявил, что считает Николаса Мадуро «худшим из тиранов».

          Мадуро ранее заявлял, что попытка государственного переворота в Венесуэле провалилась. Мятежники в ответ обвинили сторонников Мадуро в «резне венесуэльцев» и сожжении «гуманитарной помощи».


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