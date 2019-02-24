Гуайдо собрался требовать от Группы Лимы силой свергнуть Мадуро

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо собрался требовать у Группы Лимы применить силу для свержения легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, об этом сообщил представитель Боливарианской Республики при организации Хулио Борхес.

Борхес сообщил, что венесуэльская оппозиция планирует провести встречу с Группой Лимы в понедельник в колумбийской Боготе. «Вместе с президентом Хуаном Гуайдо мы будем требовать усиления дипломатического давления и применения силы против диктатуры Николаса Мадуро», – приводит его слова ТАСС.

Группа Лимы сформирована 8 августа 2017 года в столице Перу, где представители 12 стран (Канада, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай, Перу и Чили) подписали совместную декларацию о непризнании Конституционной ассамблеи Венесуэлы, созванной по инициативе Николаса Мадуро без проведения предварительного референдума.

Ранее в воскресенье госсекретарь США Майк Помпео заявил, что считает Николаса Мадуро «худшим из тиранов».

Мадуро ранее заявлял, что попытка государственного переворота в Венесуэле провалилась. Мятежники в ответ обвинили сторонников Мадуро в «резне венесуэльцев» и сожжении «гуманитарной помощи».