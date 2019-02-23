Венесуэльская оппозиция обвинила силовиков в сожжении гуманитарной помощи

Депутат подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Андрес Мехиа утверждает, что сотрудники полиции якобы подожгли три грузовика с гуманитарной помощью на границе Боливарианской Республики с Колумбией.

«Три грузовика были сожжены на мосту Уренья после того, как они оказались на венесуэльской территории», – написал журналист Габриэль Бастидас в своем Twitter, ссылаясь на депутата Национальной ассамблеи Венесуэлы, подконтрольной оппозиции.

По версии оппозиции, «добровольцы делают невозможное, чтобы спасти гуманитарную помощь от пламени, рискуя своей жизнью».

Тем временем частный венесуэльский телеканал VPI сообщил, что в результате инцидента на границе Боливарианской Республики с Колумбией пострадали не менее 10 человек, находившихся рядом с одним из подожженных грузовиков, передает ТАСС.

В субботу Венесуэла объявила о решении временно закрыть три мостовых перехода на границе с Колумбией из-за серьезных угроз суверенитету страны. Также по указанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро командование вооруженных сил развернуло войска на границе с Колумбией.

К вечеру оппозиционные СМИ сообщили, что венесуэльская сторона якобы обстреляла грузовики с предполагаемой «гуманитарной помощью», прибывшие на границу с Колумбией в районе города Кукута, зарядами со слезоточивым газом. После этого появились сообщения о прорыве кордона на границе Венесуэлы и Колумбии.

Отметим, МИД России предупреждал о спланированной провокации во время ввоза в Венесуэлу грузов, определяемых как «гуманитарная помощь» венесуэльскому народу.