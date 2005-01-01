Венесуэла временно закрыла три моста на границе с Колумбией

Вице-президент Боливарианской Республики Делси Родригес объявила о решении властей страны на некоторое время полностью закрыть три моста на границе с Колумбией из-за серьезных угроз суверенитету Венесуэлы.

Родригес подчеркнула, что решение о временном полном закрытии мостов имени Симона Боливара, Сантандера и моста Уньон было принято «из-за серьезных и незаконных угроз, предпринимаемых правительством Колумбии в отношении мира и суверенитета Венесуэлы», передает ТАСС.

Указанные мостовые переходы ведут с территории Венесуэлы в приграничный колумбийском городе Кукута.

Вице-президент Боливарианской Республики заверила, что граница будет открыта, когда прекратятся «жестокие акты насилия против народа и земли Венесуэлы».

«В соответствии с требованиями элементарных норм международного права мы требуем, чтобы [президент Колумбии] Иван Дуке оставил свои позорные действия и прекратил использовать территорию Колумбии, исполняя приказ [главы США] Дональда Трампа, для покушений на право венесуэльцев жить мирно и независимо», – заявила Родригес.

Накануне власти Колумбии заведомо обвинили президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро в насилии на границе с Венесуэлой.

Напомним, МИД России предупреждал о готовящейся провокации во время ввоза в Венесуэлу грузов, определяемых как «гуманитарная помощь» венесуэльскому народу.

По сведениям французского портала Boulevard Voltaire, «под предлогом массовой доставки гуманитарной помощи, которая в первую очередь предназначена для снабжения оппозиции оружием и боеприпасами», Венесуэлу ждет американское вторжение.

Россия пригрозила обращением в СБ ООН в случае агрессии США против Венесуэлы.