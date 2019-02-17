Во Франции гуманитарную помощь США назвали поводом для вторжения в Венесуэлу

США в странах, где есть нефть, ведут себя всегда одинаково: душат эмбарго, подстрекают к смене режима, а затем под предлогом массовой доставки гуманитарной помощи начинают вторжение, пишет французский портал Boulevard Voltaire, полагая, что то же самое произойдет и в Венесуэле.

Эмбарго должно заморить население голодом и спровоцировать недовольство в отношении местных властей, после чего США начинают «подстрекательство» к смене режима, пишет издание. Затем начинается «вторжение под предлогом массовой доставки гуманитарной помощи, которая в первую очередь предназначена для снабжения оппозиции оружием и боеприпасами», передает текст статьи RT.

Все это, пишет издание, облекается в форму гуманитарной миссии, что позволяет привлечь к делу ряд «дружественных держав». Именно этот сценарий Вашингтон собирается претворить в жизнь в Венесуэле, уверяет издание.

Автор статьи предупреждает, что в приграничных районах Бразилии и Колумбии уже находятся готовые к отправке колонны с гуманитарной помощью, от доставки которой отказались ООН и Международный красный крест, так как считают «недопустимым вмешательство» в дела Венесуэлы.

Также Boulevard Voltaire напоминает, США подозревают в использовании подобного «троянского коня» и в Сирии для снабжения «Исламского государства*» оружием и боеприпасами.

Ранее на этой неделе президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США хотят ввезти в Венесуэлу «прогнившие и зараженные продукты».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможности развязывания Вашингтоном войны ради Венесуэлы.