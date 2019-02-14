Мадуро назвал гумпомощь от США зараженной

США хотят ввезти в Венесуэлу «прогнившие и зараженные продукты», заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Он обвинил оппозицию Венесуэлы и власти США в попытке унизить Боливарианскую республику, передает ТАСС со ссылкой на Euronews.

Мадуро заявил, что США «заморозили более 10 млрд долларов», которые принадлежат Венесуэле, не дают «импортировать в страну лекарства и продовольствие», но обещают прислать «на 20 млн долларов прогнивших и зараженных продуктов».

Вице-президент страны Дельси Родригес накануне выразила мнение, что целью доставки гуманитарной помощи является отравление населения Венесуэлы.

Как сообщил Мадуро, из Колумбии получена информация, что продукты, которые составляют гумпомощь, «полны канцерогенных химических элементов», ими уже отравились жители самой Колумбии.

Мадуро подчеркнул, что в вопросах гумпомощи Венесуэла сотрудничает с ООН и ВОЗ.

Напомним, Белый дом заявил, что США находятся в непосредственном контакте с венесуэльскими военными и призывают их перейти в лагерь оппозиции. МИД России назвал призывы Вашингтона к измене присяги военными «неслыханным вмешательством».