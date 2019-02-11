Москва заявила о «неслыханном вмешательстве» США в дела Венесуэлы

Россия считает призыв США к венесуэльским военным изменить присяге «неслыханным вмешательством», заявил директор латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин.

«Как сказал в свое время министр иностранных дел России Сергей Лавров, «комиссия Мюллера отдыхает» (речь идет о комиссии спецпрокурора США, расследующей дело о «вмешательстве» России в американские выборы). Потому что прямое обращение иностранного государства к вооруженным силам другой страны, в какой бы форме оно ни осуществлялось, в целях изменения позиции и присяги является абсолютно неслыханным вмешательством во внутренние дела суверенного государства», – передает его слова ТАСС.

Он также подчеркнул, что Венесуэла не запрашивала у России военную помощь.

Ранее в Белом доме заявили, что Вашингтон находится в непосредственном контакте с венесуэльскими военными и призывает представителей армии Венесуэлы перейти в лагерь оппозиции.

Хауна Гуайдо уже признали главой государства ряд высокопоставленных венесуэльских военных – в частности, глава управления стратегического планирования Главного командования ВВС Венесуэлы генерал Франсиско Эстебан Янес Родригес, которого сразу после этого в ВВС страны назвали предателем.