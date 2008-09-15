Ради Венесуэлы в США готовы ввязаться в Третью мировую войну

Все более шизофренические заявления звучат из США по поводу ситуации в Венесуэле. Один из аналитиков публично предложил организовать для противодействия России второй Карибский кризис: «посмотрим, кто моргнет первым на этот раз». Похоже, что страх ядерной войны вовсе покинул американские элиты. Что означает это безумное заявление для нас и всего остального мира?

Американский эксперт Дональд Ласкин, предложивший устроить морскую блокаду Венесуэлы, немолод – ему 65 лет. В дни Карибского кризиса он был ребенком и, видимо, не помнит того страха, который был у людей, которым казалось, что с неба вот-вот упадут ядерные бомбы. Или же свято уверен, что Америке в данном случае ничего не угрожает.

Процитируем эксперта: «Если мы настроены серьезно, есть лишь одно место, где мы можем схлестнуться с Россией – это международные воды. Мы должны подумать о том, чтобы повторить Карибский кризис 1962 года. То есть речь идет не только о штрафных мерах против банков, но и о настоящей, физической блокаде. Мы размещаем свои корабли у берегов Венесуэлы и говорим: «Ничто не пройдет ни туда, ни обратно». Посмотрим, кто моргнет первым на этот раз», – сказал Ласкин.

Отметим, что США считают себя победителями не только в холодной войне, но и в Карибском кризисе. Формально они правы, как формально правы французы, считающие себя победителями в Бородинском сражении. В 1812 году российская армия отступила, а в 1962 году СССР согласился убрать ядерное оружие с Кубы. Но в ситуации, когда могла начаться Третья мировая война, меряться «кто раньше моргнет» – это какой-то запредельный уровень мальчишества в худшем смысле слова.

Неудивительно, что еще один популярный американский эксперт – Брэд ДеЛонг – называет Ласкина «самым глупым человеком в мире». Правда, по другому поводу – из-за противоречий по поводу кривой Лаффера.

Впрочем, если послушать некоторых отечественных экспертов в дневных телешоу, то можно услышать и не такое, а уж украинские «аналитики», дай им волю, устраивали бы ядерную войну ежедневно по три раза. Поэтому предложение Ласкина, с одной стороны, не имеет под собой реальных оснований. Но с другой, действия и слова тех, кто реально обладает властью в США, выглядят ничуть не лучше.

Чего стоит, например, предложение члена комитета Конгресса США по иностранным делам Брэда Шермана разрешить Венесуэле не платить по долгам России.

«Для Венесуэлы это прямой сигнал к тому, чтобы консолидировать население, уставшее от экономических и социальных проблем. Это сигнал консолидироваться вокруг так называемой новой власти, вокруг самозваного президента Гуайдо. Это заманивание граждан Венесуэлы в эту политическую позицию через подобного рода обещания, никак не связанные ни с компетенцией США, ни с суверенными обязательствами Венесуэлы перед другими государствами, включая Российскую Федерацию. Это крайне грязная, некачественная политика со стороны США. Она не имеет ничего общего ни с международным правом, ни с уважением суверенных отношений третьих стран друг с другом», – прокомментировал заявление Шермана российский сенатор Константин Косачев.

Впрочем, всё это меркнет на фоне призывов представителя США по Венесуэле Эллиотта Абрамса к венесуэльской армии поддержать самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо и прямых угроз с его стороны: мол, оппозиция после прихода к власти вспомнит, «кто поддерживал народ».

По сути, в XXI веке США продолжают, как и раньше, придерживаться концепции «заднего двора» по отношению к странам Латинской Америки, а особенно – Карибского бассейна. Примеров прямого вмешательства в дела этих стран в XXI веке не много, а очень много. Это и прямые интервенции, как в случае с Панамой и Гренадой, и поддержка вооруженной оппозиции, как в Никарагуа и на Кубе. Про разнообразные операции спецслужб разной степени секретности тоже не стоит забывать, хотя большинство из них по-прежнему засекречено.

Во всей этой истории не то чтобы удивляет, а заставляет задуматься один момент. Абсолютно всем странам мира США отказывают в праве не то что иметь «задние дворы», но и вообще какие-либо национальные интересы за пределами собственной границы (да и на собственной территории желательно следовать американским нормам и правилам, если вы, конечно, не Саудовская Аравия). Китаю нельзя претендовать на Южно-Китайское море, России – на влияние в постсоветских республиках, Евросоюзу – на торговлю с Ираном, Латинской Америке – на чрезмерное сотрудничество с Китаем и Россией.

При этом крайне глупо было бы думать, что Вашингтону удается добиваться своего исключительно благодаря грубой силе – военной и санкционной дубинке. США успешно играют на противоречиях между другими игроками, добиваясь в итоге своих целей. Европейцы исторически боятся России, поэтому поддерживают антироссийские санкции и встают на сторону США в Венесуэле. Страны Восточной Азии боятся Китая, поэтому одобряют американские корабли, снующие возле спорных островов Спратли. Латиноамериканские страны исторически конкурируют друг с другом, до европейского единства им далеко – поэтому они тоже встают на сторону США в венесуэльском вопросе. Китай очень хочет продолжать зарабатывать на крупнейшем для него американском рынке, поэтому Пекин старается сглаживать все возникающие с США скандалы.

В результате в Венесуэле Россия остается если не в одиночестве, то как минимум – без ярко выраженных союзников.

Поводов для военного вторжения у Вашингтона пока нет, но мы отлично знаем, как быстро и эффективно США эти поводы организуют. О возможном сценарии развития событий рассказала Мария Захарова: Хуан Гуайдо ранее заявил, что республика начнет получать гуманитарную помощь извне с 23 февраля. «Давайте не будем обманываться и обманывать других – под прикрытием гуманитарного конвоя готовится провокация, в том числе с жертвами. И нужна она в качестве предлога для силовой акции извне», – полагает официальный представитель МИД России.

Венесуэла далеко от России, там нет наших военных, поэтому развитие ситуации в этой стране нам кажется менее принципиальным и важным, чем в Сирии, не говоря уж про Украину. Но для США всё выглядит ровно противоположным образом: это их «задний двор», в котором осмеливаются приземляться российские дальние бомбардировщики.

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Конечно, вряд ли дело дойдет до морской блокады и военного напряжения, схожего с Карибским кризисом. Но то, что США будут продолжать давить на Венесуэлу, как они десятилетиями давили на Кубу, – несомненно.

Отметим, что официальная Гавана долго молчала по поводу происходящего в Венесуэле, но 14 февраля МИД Кубы выпустил заявление, и это не поздравление с днем св. Валентина. Как говорится на сайте ведомства, по данным кубинцев, США готовят в Венесуэле «военную авантюру» под прикрытием «гуманитарной операции». В подтверждение приводится информация об активности ВВС США в Карибском бассейне начиная с 6 февраля.

Вряд ли Россия в 2019 году будет так же беззаветно поддерживать Венесуэлу, как Кубу в 1962-м. Да и у США нет такого же повода для давления как тогда – ядерного оружия на этот раз в конфликте нет. Поэтому второго Карибского кризиса в смысле «без пяти минут Третьей мировой» из-за Венесуэлы не случится.

Но если Европа и дальше будет бояться России, а Китай – делать вид, что его ничего не касается, подобных ситуаций по всему миру будет всё больше и больше, и рано или поздно выбор делать всё-таки придется.