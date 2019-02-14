Оппозиция Венесуэлы планировала свергнуть Мадуро за сутки

Венесуэльская оппозиция планировала свергнуть Николаса Мадуро всего через сутки после получения поддержки со стороны Вашингтона, сообщил бывший высокопоставленный американский чиновник.

По словам источника, «люди из Каракаса» продали план переворота Вашингтону, пообещав, что военные перейдут на сторону Хуана Гуаидо, как только он получит поддержку извне и начнет действовать.

«Они думали, что это 24-часовая операция», – добавил он, пишет Wall Street Journal.

Между тем, в среду США призвали венесуэльскую армию присягнуть самопровозглашенному «президенту» Венесуэлы Хуану Гуайдо. Москва заявляла, что призыв США к венесуэльским военным изменить присяге является «неслыханным вмешательством».