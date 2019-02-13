США призвали венесуэльскую армию присягнуть Гуайдо

Представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что армия Венесуэлы должна поддержать самопровозглашенного венесуэльского президента Хуана Гуайдо и тем самым «вернуть себе легитимность».

«Пришло время вооруженным силам поддержать народ Венесуэлы и вернуть себе легитимность», – передает его слова РИА «Новости».

Абрамс предупредил венесуэльских военных, что оппозиция после прихода власти вспомнит, «кто поддерживал народ».

В понедельник в МИД России заявили, что призыв США к венесуэльским военным изменить присяге является «неслыханным вмешательством».

Перед этим в Белом доме заявили, что Вашингтон находится в непосредственном контакте с венесуэльскими военными и призывает их перейти в лагерь оппозиции.