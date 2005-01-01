В Совфеде ответили на призыв США освободить Венесуэлу от долга России

«Это крайне грязная, некачественная политика со стороны США. Она не имеет ничего общего ни с международным правом, ни с уважением суверенных отношений третьих стран друг с другом», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Косачев, комментируя призывы в Конгрессе США освободить Венесуэлу в случае прихода к власти оппозиции от выплаты России многомиллиардного долга.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев напомнил, что деньги играют огромную роль во внешней политике США, которые «скупают своих союзников по всему миру».

«Где-то американцы предоставляют собственную экономическую либо военную помощь, но очень часто они просто приводят к власти лояльные к себе правительства и своими решениями освобождают их от долговых обязательств перед третьими странами», – сказал Косачев.

По его словам, подобную ситуацию «мы видели на примере Украины, и 3 млрд украинского долга России, никуда не девшись, тем не менее гуляют по различным судебным инстанциям при очевидной моральной поддержке Украины со стороны США».

«Для Венесуэлы это прямой сигнал к тому, чтобы консолидировать население, уставшее от экономических и социальных проблем. Это сигнал консолидироваться вокруг так называемой новой власти, вокруг самозваного президента Гуайдо, это заманивание граждан Венесуэлы в эту политическую позицию через подобного рода обещания, никак не связанные ни с компетенцией США, ни с суверенными обязательствами Венесуэлы перед другими государствами, включая Российскую Федерацию. Это крайне грязная, некачественная политика со стороны США. Она не имеет ничего общего ни с международным правом, ни с уважением суверенных отношений третьих стран друг с другом», – считает Косачев.

О том, что в случае прихода оппозиции к власти в Венесуэле Каракас может не выплачивать российские долги, заявил накануне член комитета Конгресса США по иностранным делам Брэд Шерман. Как передает РИА «Новости», в слушаниях в палате также участвовал представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс. Шерман поинтересовался у Абрамса, ведутся ли с оппозицией переговоры о долге Венесуэлы перед Россией. Абрамс отметил, что оппозиция Венесуэлы обещала платить по «законным долгам».

В ответ Шерман выразил надежду, что рейтинговые агентства не будут снижать рейтинг Венесуэлы за дефолт по долгам перед РФ. «Санкции за невыплаты по преступным долгам не должны применяться», – заявил Шерман.

Ранее замминистра финансов России Сергей Сторчак допустил возможность возникновения проблем с обслуживанием Венесуэлой госдолга перед Россией. «Все зависит сейчас от армии, от военнослужащих, насколько они будут верны своему долгу и присяге. Другую оценку трудно дать, невозможно», – говорил он.

Сейчас госдолг Венесуэлы перед Россией превышает 3 млрд долларов.