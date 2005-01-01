Венесуэльские ВВС отработали уничтожение кораблей противников российской ракетой

На учениях «Ангостура-200» ВВС Венесуэлы продемонстрировали возможность уничтожения боевых кораблей противника с помощью многофункционального истребителя Су-30МК2V, который применил ракету Х-31.

Оружие задействовано в ходе морской части маневров. В Сети опубликовано видео, на котором показаны оснащение самолета ракетой, взлет дежурной пары, маневрирование над кораблями ВМС Венесуэлы, а также сам запуск ракеты, сообщает «Российская газета».

Х-31 – это советская и российская тактическая управляемая ракета класса «воздух-поверхность» средней дальности. Существуют ее противокорабельный и противорадиолокационный варианты.

В зависимости от модификации может поражать цели на дальностях от 70 до 160 км. Масса боевой части достигает 110 кг, что достаточно для уничтожения судна водоизмещением в 4,5 тыс. тонн.

Учения «Ангостура-200» были открыты в понедельник.

В начале февраля президент США Дональд Трамп не исключил применения американских вооруженных сил в Венесуэле.