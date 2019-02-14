Спецпредставитель США не исключил «гибридной войны» России в Венесуэле

Россия может применить в Венесуэле элементы «гибридной войны», заявил спецпредставитель США Эллиотт Абрамс.

На слушаниях в Палате представителей США он заявил, что «такая опасность всегда существует», передает РИА «Новости».

Абрамс также отметил «факты привлечения военной авиации» России в Венесуэле, но подчеркнул, что «признаков присутствия» российских войск в Венесуэле нет.