Ракетоносцы Ту-160 вернулись из Венесуэлы в Россию

В Россию вернулись стратегические ракетоносцы Ту-160, которые совершили визит в Венесуэлу, сообщает российское Минобороны.

Самолеты пролетели над Атлантическим океаном, Карибским, Норвежским и Баренцевым морями. Российская авиация строго соблюдала международные правила полетов.

Ракетоносцы преодолели свыше 12 тыс. км. Дозаправка осуществлялась в воздухе, передает РИА «Новости».

Минобороны сообщает, что на отдельных участках пути Ту-160 летели в сопровождении F-16 ВВС Норвегии.