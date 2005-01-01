Власти Колумбии заведомо обвинили Мадуро в насилии на границе с Венесуэлой

Глава МИД Колумбии Карлос Ольмес Трухильо возложил ответственность за возможную вспышку насилия на границе с Венесуэлой на президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.

Глава внешнеполитического ведомства Колумбии заявил, что Богота действует с использованием «исключительно политических и дипломатических механизмов», передает ТАСС.

По словам главы МИД Колумбии, «единственная агрессия против Венесуэлы – это агрессия незаконного режима Мадуро против права венесуэльцев на свободу и демократию».

«Только диктатор [Николас] Мадуро будет нести ответственность, если на границе произойдет насилие», – заявил колумбийский министр.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил лидера Колумбии Ивана Дуке в том, что у него «есть планы войны против Венесуэлы, поддержанные американской империей». Мадуро также не исключил полного закрытия общей границы с Колумбией.

В понедельник МИД России предупредил о спланированной провокации во время ввоза в Венесуэлу грузов, определяемых как «гуманитарная помощь» венесуэльскому народу.

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Напомним, по сведениям французского портала Boulevard Voltaire, «под предлогом массовой доставки гуманитарной помощи, которая в первую очередь предназначена для снабжения оппозиции оружием и боеприпасами», Венесуэлу ждет американское вторжение.