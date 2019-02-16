Мадуро предложил план отражения вторжения в Венесуэлу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, подводя итоги учений Angostura, предложил принять план постоянного развертывания вооруженных сил, чтобы защитить страну от возможного вторжения.

«План, чтобы поддерживать мобилизованными боливарианские вооруженные силы для защиты страны, что является одной из конституционных обязанностей», – приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, план должен предусматривать, где будут находиться танки, ракеты и солдаты, как будут сочетаться средства ПВО, морские силы, а также порядок развертывания войск.

Мадуро подчеркнул, что о вторжении в Венесуэлу думают США и Колумбия. Он заверил, что его «план гарантирует безопасность и мир на границах страны».

«План с нашей стороны – это мир и уважение, не могу сказать того же про правительство [президента Колумбии] Ивана Дуке, у которого есть планы войны против Венесуэлы, поддержанные американской империей», – сказал Мадуро.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что ключевые генералы Венесуэлы якобы начали переговоры с оппозицией за спиной у президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро.