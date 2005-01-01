Болтон рассказал о предательстве ключевых генералов Венесуэлы

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выступил с утверждением, что ключевые генералы Венесуэлы якобы начали переговоры с оппозицией за спиной у президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро.

По словам помощника президента США по национальной безопасности, «ключевые генералы и политики, поддерживающие Мадуро, ведут постоянные переговоры с оппозицией», передает ТАСС.

«Президент [Мадуро] этого не видит, это происходит неочевидно. Однако они ведут переговоры», – заявил Болтон в интервью телеканалу Fox News.

Он также выступил с утверждением, что верхушку вооруженных сил Венесуэлы якобы поразила коррупция. «В Венесуэле насчитывается 2 тыс. генералов. Это больше, чем во всех странах НАТО вместе взятых», – сказал Болтон.

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Помощник президента США по национальной безопасности рассказал также, что несколько раз обсуждал с главой Белого дома Дональдом Трампом возможность военной интервенции США в Венесуэлу. «Мы говорили об этом с президентом несколько раз. Он очень интересуется этим», – сказал Болтон.

Однако, по сведениям телеканала, Трамп не рискнул приказать Пентагону приступить к подготовке военных операций в отношении Венесуэлы.

Напомним, в среду Соединенные Штаты призвали венесуэльскую армию присягнуть самопровозглашенному «президенту» Венесуэлы Хуану Гуайдо. Глава МИД России Сергей Лавров в очередной раз предостерег США от любого силового вмешательства в Венесуэле.