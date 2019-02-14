Лавров предостерег США от вторжения в Венесуэлу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео предостерег от любого силового вмешательства в Венесуэлу, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она напомнила, что в ходе состоявшегося по инициативе американской стороны разговора с Помпео Лавров «предостерег от любого внешнего вмешательства во внутренние дела Венесуэлы», передает РИА «Новости».

«Вопрос в том, чего хочет американская сторона. Если она добивается изменения российской позиции, то это вряд ли реализуемо», – заметила Захарова, подчеркнув, что позиция Москвы «строится не на неких сиюминутных конъюнктурных соображениях». По ее словам, Москва выступает с позиции международного права и государственного суверенитета в русле принципов устава ООН. В таком ключе Россия готова к диалогу со всеми, в том числе с американской стороной, добавила Захарова.

«В принципе, все говорит в пользу избрания Белым домом остро конфронтационного сценария в Венесуэле с применением силы. Мне кажется, там этого и не скрывают», – сказала Захарова, отметив, что Вашингтон пускает в ход все средства информационно-психологического давления, в том числе манипулирование, провокационные вбросы в прессе, а также прямой шантаж и разжигание ненависти.

«Венесуэльских военных открыто склоняют к мятежу. (…) Какое моральное право после этого США в принципе имеют рассуждать о демократии и правовых основах как внутри отдельного государства, так и на международной арене? Никакого», – заключила она.

Накануне США призвали венесуэльскую армию присягнуть самопровозглашенному «президенту» Венесуэлы Хуану Гуайдо. Москва заявляла, что призыв США к венесуэльским военным изменить присяге является «неслыханным вмешательством».