  • Новость часаПекин подтвердил встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне
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    Когда Россия добьет железнодорожное снабжение ВСУ
    Названы причины отмены саммита НАТО в 2027 году
    Захарова раскрыла правду о «пытках» Джонсона водкой у Лаврова
    Топ-менеджеры США стали отказываться от знакомств из-за скандала с Хуангом
    Эстония рассмотрит вопрос закрытия границы с Россией с декабря
    ВС поразили сухогруз с военным имуществом для украинской армии
    Авианосец ВМС США направился в сторону Ближнего Востока
    Переводчик Путина прокомментировал свою популярность в соцсетях
    Молдавия закрыла выезд вернувшемуся лидеру Приднестровья
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Договориться мировым державам будет сложнее, чем в Ялте

    Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.

    2 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Итоги дипломатической недели вокруг Украины

    В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.

    10 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Русофобия оставила Европу в одиночестве

    Уход США из Европы больше похож на организованный вывоз активов, созданных еще по плану Маршалла, чем на бегство. Цель Вашингтона в том, чтобы после завершения трансатлантического сотрудничества только Америка говорила от имени всего Запада.

    0 комментариев
    16 ноября 2026, 05:16 • Новости дня

    Боец «Востока»: Украинцы не ждали российских военных в Терсянке

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские военные не ожидали появления бойцов российской группировки войск «Восток» в населенном пункте Терсянка в Запорожской области, сообщил штурмовик с позывным Шум, участвовавший в освобождении села.

    «Обнаружили опорный пункт, там находился пулеметчик. Не получалось взять эту позицию, с помощью беспилотников тоже не могли его обнаружить. Приходилось продвигаться постепенно, отвлекать противника маневрами», – цитирует бойца ТАСС.

    По его словам, российские военные применяли гранатометы РПГ и стрелковое оружие, отвлекали противника с другого фланга, а беспилотники помогали сбросами.

    «Мы заходили тихо, скрытно, с маскировкой, смогли выйти с тыла. Для противника наше появление стало неожиданностью, они вообще не ожидали нас там увидеть», – добавил Шум.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье группы воздушного прикрытия группировки «Восток» уничтожили более 50 украинских беспилотников и сорвали массированную атаку ВСУ в Запорожской области.

    В субботу Министерство обороны сообщило о взятии подразделениями группировки под контроль населенного пункта Терсянка.

    В сентябре штурмовик с позывным Бажен рассказал о безуспешных попытках расчетов беспилотников ВСУ найти российских военнослужащих в маскировочных пончо в ходе боев за Червоную Криницу.

    15 ноября 2026, 11:07 • Новости дня
    Reuters: Китай не хочет обсуждать Украину с Россией и США

    Reuters: КНР выступила против обсуждения Украины на встрече лидеров России и США

    Reuters: Китай не хочет обсуждать Украину с Россией и США
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Китая выступили против обсуждения украинского конфликта на предстоящей встрече президента России Владимира Путина, главы США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

    Пекин также не хочет обсуждать соглашение о контроле над ядерным оружием, которое намерен предложить Вашингтон, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

    Китайские ученые отмечают, что Китай считает себя слабой стороной в ядерном противостоянии, поэтому предложение США для него неприемлемо.

    Ранее стало известно, что трехсторонняя встреча может пройти на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне 18–19 ноября. Сообщалось, что участники могут обсудить использование искусственного интеллекта в управлении ядерным оружием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о договоренности провести встречу Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

     В пятницу лидеры трех стран решили сосредоточиться на ограничении использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования.

    В четверг помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил о продолжении диалога по украинскому урегулированию на планируемой двусторонней встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

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    15 ноября 2026, 09:10 • Новости дня
    Глава парламента Крыма объяснил загранпоездки Зеленского страхом

    Константинов: Зеленский боится возвращаться на Украину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Зеленский проводит большую часть времени за рубежом из-за страха перед гражданами Украины и опасений за свою власть, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

    Владимир Зеленский боится возвращаться на Украину, поэтому находится большую часть времени за границей под предлогом командировок, передает РИА «Новости» заявление главы крымского парламента Владимира Константинова.

    «Но подлинная причина в том, что он боится возвращаться на Украину, боится встречи с простыми украинцами, чьих родных отправил на смерть, заставив воевать за чужие интересы. У Зеленского руки по локоть в крови, и ему вовек не отмыться от этого», – сказал Константинов.

    Кроме того, глава парламента Крыма считает, что Зеленский не доверяет своему окружению и опасается политических и националистических группировок, которые хотят отстранить его от власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу военный эксперт Виталий Киселев заявил о бегстве Владимира Зеленского с Украины из-за страха государственного переворота.

    Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил о наличии на Украине сил для смены власти.

    Владимир Константинов заявил о баснословном состоянии Владимира Зеленского от украинского конфликта.

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    14 ноября 2026, 13:05 • Видео
    Странная просьба США к России

    Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Галибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

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    15 ноября 2026, 11:08 • Новости дня
    Байден в мемуарах назвал Зеленского капризным и упрямым

    WSJ: Байден в мемуарах назвал Зеленского капризным и упрямым

    Байден в мемуарах назвал Зеленского капризным и упрямым
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший президент США Джо Байден в своих новых мемуарах назвал Владимира Зеленского капризным и недостаточно благодарным, сообщили СМИ.

    «В наших личных беседах Зеленский мог быть капризным и упрямым и не таким благодарным, как я ожидал», – написал он. Выдержки из книги Байдена «Обещай мне, Америка», которая появится в продаже 17 ноября, приводит The Wall Street Journal, передает «Российская газета».

    Байден отметил, что актерское прошлое помогло Зеленскому, но в личном общении он производил неоднозначное впечатление. Раздражение вызывали постоянные требования дополнительного оружия и финансирования.

    Кроме того, Байден рассказал, что после победы Дональда Трампа на выборах в 2024 году он отказался подписать письмо, позволяющее новой администрации начать прямые переговоры с Россией до инаугурации, чтобы не давать карт-бланш на «капитуляцию за счет Украины».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бывший депутат Верховной рады Вадим Новинский назвал отставку Зеленского условием для дипломатического урегулирования конфликта.

    В пятницу спецпосланник президента США Джаред Кушнер сообщил о существенном прогрессе на трехдневных переговорах с участием российской и украинской делегаций.

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    15 ноября 2026, 08:36 • Новости дня
    Москвичам разрешили заменить срочную службу на годовой контракт в войсках БПС

    Призывники в Москве получили право служить в войсках беспилотных систем

    Москвичам разрешили заменить срочную службу на годовой контракт в войсках БПС
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный комиссар Москвы Максим Локтев сообщил, что призывающиеся на срочную службу жители столицы получили право взамен нее заключить специальный годовой контракт с войсками беспилотных систем.

    Жители российской столицы теперь вправе подписать годовой контракт для прохождения службы в войсках беспилотных систем вместо стандартного призыва. Об этом ко Дню призывника рассказал военный комиссар Москвы Максим Локтев ТАСС.

    «Призыв в Москве стал заметно более «технологичным». Отчасти потому, что столица пилотирует новшества. Появилась альтернатива обычной «срочке»: граждане, подлежащие призыву, вправе поступить на службу в войска беспилотных систем по специальному годовому контракту взамен срочной службы – она засчитывается за призывную», – рассказал Локтев.

    По словам комиссара, военкоматы ведут отбор на должности операторов, инженеров и техников беспилотников. Приоритет при отборе получают кандидаты, имеющие опыт в радиоэлектронике, IT-сфере, радиотехнике и авиамоделизме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее студент московского вуза МИРЭА Дмитрий Баранов подписал годовой контракт с Минобороны для прохождения службы в войсках беспилотных систем.

    Также военное ведомство заявило о частом уходе российской молодежи в академические отпуска ради добровольного заключения контрактов с подразделениями беспилотников.

    Кроме того, министерство сообщило о старте приема заявлений на службу по годовому контракту в новых подразделениях Войск беспилотных систем.

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    15 ноября 2026, 17:56 • Новости дня
    Уровень агрессии в отношении украинцев в Польше достиг рекордных значений

    В Польше количество нападений на украинцев достигло исторического максимума

    Tекст: Ольга Иванова

    В 2026 году число случаев физической агрессии по отношению к гражданам Украины в Польше достигло небывалого уровня из-за действий правых политических сил, заявила соавтор регулярного доклада об актах нетерпимости «Коричневая книга» Анна Татар.

    В 2026 году в стране было зафиксировано рекордное количество нападений на украинских беженцев, передает РИА «Новости».

    «В 2026 году мы зафиксировали больше актов физической агрессии по отношению к лицам с Украины, чем когда-либо ранее. Это не случайность – ухудшение польско-украинских настроений является процессом, который длится уже четыре года», – заявила Татар.

    По ее словам, радикальное изменение отношения к гражданам соседней страны напрямую связано с целенаправленными политическими нарративами. Она подчеркнула, что правые политические силы устроили соревнование в том, какая из группировок оказала наименьшую помощь выходцам с Украины.

    Свежее издание «Коричневой книги», подготовленное ассоциацией «Никогда больше», насчитывает 221 страницу и описывает около 450 проявлений нетерпимости. В документе детально задокументированы инциденты на национальной и ксенофобской почве, включая случаи дискриминации, вандализма на кладбищах, агрессии на спортивных стадионах и деятельность ультраправых группировок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье вандалы в Польше осквернили памятники надписями с героизацией боевиков Украинской повстанческой армии.

    Польские власти резко раскритиковали решение Львовского областного совета объявить 2027 год годом УПА (признана экстремистской и запрещена в России).

    Летом решение Владимира Зеленского присвоить воинской части имя националистов вызвало резкое недовольство польского руководства.

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    15 ноября 2026, 12:10 • Новости дня
    Средства ПВО России сбили свыше тысячи украинских беспилотников

    Минобороны: Военные Российской Федерации сбили 1065 беспилотников ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Средства противовоздушной обороны в ходе проведения специальной военной операции уничтожили 1065 беспилотников и снаряд системы HIMARS, сообщили в Минобороны России.

    За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны перехватили 1065 украинских беспилотников самолетного типа, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и три управляемые авиабомбы, сообщает Минобороны России.

    Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также военным аэродромам. Удары пришлись по цехам производства беспилотников, местам их запуска, складам боеприпасов и пунктам дислокации украинских войск в 149 районах.

    Подразделения группировок войск «Центр» и «Восток» продолжили активные наступательные действия и продвижение в глубину обороны противника на территории Донецкой народной республики, Запорожской и Днепропетровской областей. В то же время бойцы группировок «Север», «Запад», «Юг» и «Днепр» улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи.

    Совокупные потери украинской стороны за сутки составили более 1100 военнослужащих. Вооруженные силы России также уничтожили десятки автомобилей, боевые бронированные машины, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и несколько станций радиоэлектронной борьбы противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Минобороны сообщили о вручении государственных наград военнослужащим войск радиационной, химической и биологической защиты.

    В четверг ведомство отчиталось о поражении формирований украинских войск в Харьковской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях.

    Российские военные задействовали новейший беспилотник-перехватчик «Сокол-3» для уничтожения целей противника на Днепропетровском направлении.

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    15 ноября 2026, 09:57 • Новости дня
    Буйнов попал в базу данных украинской разведки

    Украинская военная разведка внесла певца Буйнова в санкционную базу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главное управление разведки Минобороны Украины внесло народного артиста России, певца Александра Буйнова в базу данных антироссийского портала War&Sanctions.

    Музыкант оказался в черном списке за систематическую поддержку действий России в отношении Украины и политики властей, передает ТАСС.

    Авторы базы данных отмечают, что певец регулярно участвует в массовых мероприятиях в поддержку российских военных. Кроме того, в своих интервью артист неоднократно заявлял о полной поддержке специальной военной операции.

    Всего на портале War&Sanctions с начала 2022 года собрана информация о более чем 450 общественных деятелях, спортсменах и артистах. Украинское ведомство связывает их с российской пропагандой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Главное управление разведки Минобороны Украины внесло в свою базу данных российского режиссера Никиту Михалкова.

    Во вторник антироссийский портал включил в списки народного артиста России Сергея Безрукова.

    В понедельник украинское ведомство внесло в санкционную базу лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева за поддержку спецоперации.

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    15 ноября 2026, 07:39 • Новости дня
    При атаке ВСУ на Таганрог погиб главный инженер электроподстанции
    При атаке ВСУ на Таганрог погиб главный инженер электроподстанции
    @ Министерство здравоохранения Ростовской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Ночная атака украинских беспилотников на Таганрог привела к гибели главного инженера местной электроподстанции, еще четыре человека – трое мужчин и женщина – пострадали, электроподстанция, обслуживающая железную дорогу, получила повреждения, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

    «В результате вражеской атаки в Таганроге погиб мужчина – главный инженер электроподстанции. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего», – сообщил губернатор в «Максе».

    Четыре человека пострадали при падении обломков дронов на их автомобили на трассе и на автозаправочной станции, все они госпитализированы.

    Обломки беспилотников повредили дорожное полотно моста через железнодорожные пути в Неклиновском районе на 64-м километре трассы Р-280. Повреждены четыре автомобиля, возгорания нет, движение через мост перекрыто, объезд организован через Таганрог и село Покровское. Еще один автомобиль поврежден на стоянке АЗС на этой же трассе.

    В городе получила повреждения электроподстанция, обслуживающая железную дорогу: обесточены линии электропередачи от станции Таганрог-Пассажирский до станции Михайловка, движение железнодорожного транспорта приостановлено. Также повреждена электроподстанция в квартале Шубин, там возникло возгорание, последствия ликвидируют специальные службы.

    В ходе отражения воздушной атаки в ночь на воскресенье уничтожено около 50 беспилотников в Таганроге, Ростове-на-Дону и семи районах области – Неклиновском, Верхнедонском, Каменском, Тарасовском, Миллеровском, Шолоховском и Чертковском. Беспилотная опасность по региону сохраняется, в области действует запрет на фото- и видеосъемку атак дронов и размещение таких материалов в сети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Таганрога Светлана Камбулова сообщала, что ПВО уничтожила БПЛА над Таганрогом.

    Сотрудники скорой помощи пострадали при ударе БПЛА в Запорожской области.

    Мирный житель пострадал при атаке украинского БПЛА в Горловке.

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    15 ноября 2026, 15:21 • Новости дня
    В парламенте Эстонии призвали исключить Россию из переговоров по Украине

    Эстонский депутат Михкельсон призвал не пускать Россию на переговоры по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия не должна принимать участия в диалоге по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон.

    «Переговоры о прекращении войны в Европе необходимы. Но они должны быть такими, чтобы действительно способствовать достижению справедливого и прочного мира. Россия <…> не должна иметь места за столом переговоров», – приводит его слова РИА «Новости».

    Михкельсон отметил, что лидеры США и Европы вместе с Украиной должны определять пути укрепления архитектуры евроатлантической безопасности, основой которой является НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о возможности представления Европы пятью странами на возможных мирных переговорах с Россией.

    В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал условием участия стран ЕС в переговорах их реальную готовность способствовать урегулированию.

    На прошлой неделе глава европейской дипломатии Кая Каллас отказалась обсуждать с Россией архитектуру безопасности Европы.

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    15 ноября 2026, 14:48 • Новости дня
    Захарова иронично ответила Макрону о членстве Украины в НАТО

    Захарова сравнила слова Макрона об Украине в НАТО с «экспертизой» Каллас

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости вступления Украины в НАТО.

    «Думаю, это заявление достойно экспертизы [главы евродипломатии Каи] Каллас», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность в необходимости членства Украины в Североатлантическом альянсе для обеспечения европейской безопасности.

    В среду председатель аналитического центра «Европейская инициатива стабильности» Джеральд Кнаус исключил вступление Украины в Европейский союз в ближайшие 10 лет.

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    15 ноября 2026, 18:32 • Новости дня
    ВС поразили сухогруз с военным имуществом для украинской армии

    Беспилотники России нанесли удар по логистическому центру ВСУ в Запорожье

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары беспилотниками по украинским логистическим центрам и морским судам, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры, логистическим центрам и морским судам, которые используются в интересах украинской армии, сообщает Минобороны в Мах.

    В результате атаки в Запорожье поражен логистический центр. Вооруженные силы Украины использовали этот объект для хранения военных грузов и грузов двойного назначения.

    Кроме того, в море поражен сухогруз. Отмечается, что корабль доставлял грузы для обеспечения украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Министерство обороны сообщило об уничтожении более 50 украинских беспилотников в Запорожской области.

    В субботу российские военные нанесли удары по портовой инфраструктуре.

    В понедельник Вооруженные силы России поразили логистический центр в Одессе.

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    15 ноября 2026, 08:49 • Новости дня
    Силы ПВО за ночь сбили 533 украинских дрона над регионами России

    Минобороны: ПВО перехватила 533 украинских беспилотника над 13 регионами РФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью перехватили и уничтожили 533 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Министерство обороны.

    Дроны были сбиты над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Татарстан и Крыма, передает Минобороны.

    Также беспилотники были уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей. Атаки пресекались в период с 20:00 мск 14 ноября до 8:00 мск 15 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Министерство обороны сообщило об уничтожении 39 украинских беспилотников над территориями десяти регионов.

    В тот же день ведомство заявило об уничтожении 29 дронов над пятью регионами России и двумя морями за минувшую ночь.

     В пятницу российские силы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников.

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    15 ноября 2026, 09:48 • Новости дня
    Макрон признал необходимым вступление Украины в НАТО

    Президент Франции Макрон назвал местом Украины Североатлантический альянс

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность в необходимости членства Украины в Североатлантическом альянсе для обеспечения европейской безопасности.

    Французский лидер высказался о будущей системе безопасности в Европе и призвал продолжать поддержку Киева, передает «Интерфакс».

    «Я убежден, что Украина и НАТО должны будут играть ключевую роль», – написал Макрон в соцсети X.

    Политик добавил, что место Украины находится внутри альянса. Говоря о возможных контактах европейских стран с Москвой, он назвал их целью разъяснение видения послевоенного периода. Кроме того, глава государства указал на необходимость определить ожидания от США для долгосрочного обеспечения европейской безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения прессы о возможном назначении французского лидера переговорщиком по Украине от Европы.

    В четверг Макрон заявил о готовности стать специальным посланником для переговоров с Россией.

    В среду председатель аналитического центра «Европейская инициатива стабильности» Джеральд Кнаус исключил вступление Украины в Европейский союз в ближайшие десять лет.

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    15 ноября 2026, 14:09 • Новости дня
    МИД: Присутствие Зеленского может испортить саммит G20 в США

    Tекст: Ольга Иванова

    Присутствие президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20 в США могло бы испортить мероприятие, заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

    «Украина, как известно, в «Двадцатку» не входит. Вряд ли ее присутствие на саммите лидеров объединения будет иметь добавленную стоимость. А вот испортить американский праздник, как Зеленский умеет, вполне может», – заявил Бердыев в интервью РИА «Новости».

    В сентябре Зеленский выражал желание встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в США 14-15 декабря, а в октябре предположил, что такая встреча возможна. В Вашингтоне не исключали приглашения Зеленского, но официальных объявлений пока не было.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье посол по особым поручениям МИД по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев сообщил о начале формирования российской делегации для участия в декабрьском саммите в Майами.

    В субботу он назвал логичной возможную трехстороннюю встречу президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о возможности приезда главы киевского режима Владимира Зеленского в Москву для переговоров с Владимиром Путиным при предоставлении гарантий безопасности.

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    15 ноября 2026, 06:48 • Новости дня
    Памятник героям Варшавского гетто в Польше осквернили надписью об УПА

    Польская полиция сообщила об осквернении памятников в Варшаве надписями об УПА

    Tекст: Антон Антонов

    Вандалы осквернили памятники, нанеся на них красной краской надписи, героизирующие боевиков Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана экстремистской и запрещена в России), сообщил представитель варшавской полиции Бартоломей Снядала.

    «Сегодня полиция получила два сообщения об осквернении памятников на Варшавском Муранове», – рассказал Снядала.

    Вандалы осквернили памятник героям Варшавского гетто и памятник солдатам первой армии Войска польского, нанеся на них красной краской надписи, героизирующие боевиков Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана экстремистской и запрещена в России), передает РИА «Новости».

    Представитель полиции предположил, что вандализм совершил один человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом премьер Польши Дональд Туск назвал героизацию Украинской повстанческой армии* (организация признана экстремистской и запрещена в России) позором.

    Варшава потребовала от украинских властей дистанцироваться от планов Львова объявить 2027 год годом Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещенные в России экстремистские организации).

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    Для мира на Украине Вашингтону придется перевоспитать Европу

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    Главные цели либералов в Вашингтоне названы по именам

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      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

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      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

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      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

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    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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