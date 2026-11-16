Tекст: Алексей Дегтярёв

«Обнаружили опорный пункт, там находился пулеметчик. Не получалось взять эту позицию, с помощью беспилотников тоже не могли его обнаружить. Приходилось продвигаться постепенно, отвлекать противника маневрами», – цитирует бойца ТАСС.

По его словам, российские военные применяли гранатометы РПГ и стрелковое оружие, отвлекали противника с другого фланга, а беспилотники помогали сбросами.

«Мы заходили тихо, скрытно, с маскировкой, смогли выйти с тыла. Для противника наше появление стало неожиданностью, они вообще не ожидали нас там увидеть», – добавил Шум.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье группы воздушного прикрытия группировки «Восток» уничтожили более 50 украинских беспилотников и сорвали массированную атаку ВСУ в Запорожской области.

В субботу Министерство обороны сообщило о взятии подразделениями группировки под контроль населенного пункта Терсянка.

В сентябре штурмовик с позывным Бажен рассказал о безуспешных попытках расчетов беспилотников ВСУ найти российских военнослужащих в маскировочных пончо в ходе боев за Червоную Криницу.