МИД предупреждает о провокации во время поставки гумпомощи в Венесуэлу 23 февраля

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила возможные итоги «гуманитарных поставок» США в Венесуэлу 23 февраля.

«С территории сопредельного государства планируется ввезти грузы, определяемые как «гуманитарная помощь» венесуэльскому народу. С учетом позиции, занятой по данному поводу законными властями страны, авторы действия имеют в виду «идти на прорыв», провоцируя пограничников и военнослужащих на применение силы», – говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

Отмечается, что этот сценарий предполагает спровоцировать раскол среди военных или «знаковые жертвы», «небесную сотню», которая станет предлогом для введения силовой акции извне.

Захарова предположила, что для оказания помощи Венесуэле США достаточно лишь снять блокировку со счетов венесуэльских госпредприятий в американских банках и с активов венесуэльской компании PDSVA.

Она отметила, что для оказания гуманитарной помощи также можно воспользоваться имеющими большой опыт в подобных делах учреждениями ООН.

Также Захарова напомнила события 1986 года, когда под видом гуманитарной помощи в Никарагуа поставили партию оружия для «контрас».

«Решение венесуэльских проблем – это исключительные право, компетенция и ответственность самих венесуэльцев, и они должны воспользоваться им без провокационного вмешательства извне», – отметила представитель ведомства.

Напомним, на 23 февраля намечена доставка гуманитарной помощи со стороны населенного пункта Кукут в Колумбии. Газета ВЗГЛЯД анализировала, на что готовы пойти США, чтобы разрешить конфликт в Венесуэле в свою пользу.