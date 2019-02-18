Евродепутаты потребовали лишить послов Венесуэлы в ЕС верительных грамот

Выдворенная из Каракаса группа евродепутатов потребовала от стран ЕС лишить послов Венесуэлы верительных грамот, заявил глава делегации ЕП, депутат от Народной партии Эстебан Гонсалес Понс.

«Все послы, аккредитованные (президентом Николасом) Мадуро в странах ЕС и в самом ЕС, должны быть лишены своих верительных грамот. У них не может быть этих верительных грамот в будущем», – заявил Понс, передает РИА «Новости».

Он также сообщил, что в следующую субботу группа европарламентариев вновь поедет в Латинскую Америку. Они получили приглашение от колумбийского правительства и 23 февраля будут в Кукуте, на границе с Венесуэлой, для содействия в доставке гуманитарной помощи.

Понс также потребовал от ЕС ввести санкции в отношении главы МИД Венесуэлы Хорхе Арриасы. « Ему надо запретить въезд в ЕС, у него надо конфисковать имущество, которого должно быть много за границей. Не может быть, чтобы фейковый министр иностранных дел, препятствовал (гражданам стран) – членов ЕС въезд, а ЕС продолжает ему разрешать въезд в любую из наших стран», – заявил Понс.

Кроме того, Понс потребовал от ЕС выйти из контактной группы по урегулированию в Венесуэле. «Наша парламентская группа, самая многочисленная в Европарламенте, требует, чтобы на встрече глав МИД сегодня было принято решение о выходе из контактной группы, о прекращении участия в контактной группе», – заявил Понс.

По его словам, через два дня от главы дипломатии ЕС Федерики Могерини в Каракас отправится генеральный директор Европейской комиссии, чтобы участвовать в контактной группе.

«Ему правительство Мадуро разрешает въезд. Нас, политиков, приглашает Гуаидо, и нас выдворяет Мадуро. Чиновника ЕС не хочет видеть Гуаидо, и Мадуро ему разрешает въезд. Если госпожа Могерини разрешает, чтобы ее чиновники ехали туда, куда не пускают депутатов, у нее будут большие проблемы с тем, чтобы объясниться в Европарламенте. Моя парламентская группа потребует ответственности», – добавил евродепутат.

По его словам, Испания, которая осудила их выдворение, «не может продолжать быть членом контактной группы».

Ранее европарламентарий от Испании Гонсалес Понс заявил, что прибывшую с ним в Венесуэлу по приглашению Нацассамблеи делегацию выдворяют из страны, в МИД страны сообщили, что парламентарии планировали «заговор».