Россия пригрозила обращением в СБ ООН в случае агрессии США против Венесуэлы

Москва готова обратиться в Совет Безопасности ООН в случае агрессии в отношении Венесуэлы со стороны США при доставке гуманитарной помощи 23 февраля, заявил постпред России при международной организации Василий Небензя.

Российский дипломат выразил надежду, что у России «не будет повода» для обращения в СБ ОН, передает ТАСС.

При этом он подчеркнул, что «если для этого будет причина», то Россия готова пойти на такой шаг. «Дело не только в Венесуэле, а в целом в подходе к решению международных проблем и различных кризисов», – указал дипломат.

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса в свою очередь сообщил, что группа из более чем 50 поддерживающих Каракас стран – членов ООН намерена к следующей неделе подготовить несколько документов для защиты международного права.

«Это обращение к генсеку, в Совет по правам человека. Есть целый ряд инициатив, но решение будет принимать не только Венесуэла. Решения будут приниматься коллективно», – добавил Арреаса.

«Мы координируем действия с Россией», – сказал венесуэльский министр, напомнив о намерении России созвать экстренное заседание Совбеза в случае агрессии США.

Российский постпред также отметил, что группа была образована не только с целью поддержать законные власти Боливарианской Республики, но и в целом для защиты международного права.

Накануне лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо опубликовал указ о разрешении на ввоз в Венесуэлу гуманитарной помощи.

Между тем, МИД России предупреждал о готовящейся провокации во время ввоза в Венесуэлу грузов, определяемых как «гуманитарная помощь» венесуэльскому народу.