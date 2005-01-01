Гуайдо опубликовал указ о разрешении на ввоз в Венесуэлу гуманитарной помощи

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо опубликовал указ о разрешении на ввоз в Боливарианскую Республику гуманитарной помощи.

В указе Гуайдо именует себя «главнокомандующим Боливарианскими вооруженными силами», передает ТАСС.

«Я вновь подтверждаю разрешение на въезд гуманитарной помощи в Венесуэлу и приказываю отдельным подразделениям вооруженных сил действовать согласно этому разрешению», – говорится в документе.

Помимо этого лидер венесуэльской оппозиции отдал распоряжение «открыть границу с братской Бразилией», а также подтвердил готовность «поддерживать дипломатические, консульские и прочие отношения с властями островов Аруба, Кюрасао и Бонайре, также как и с властями Королевства Нидерландов».

Ранее власти Колумбии заведомо обвинили президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро в насилии на границе с Венесуэлой.

Напомним, по сведениям французского портала Boulevard Voltaire, «под предлогом массовой доставки гуманитарной помощи, которая в первую очередь предназначена для снабжения оппозиции оружием и боеприпасами», Венесуэлу ждет американское вторжение.

МИД России предупредил о спланированной провокации во время ввоза в Венесуэлу грузов, определяемых как «гуманитарная помощь» венесуэльскому народу.