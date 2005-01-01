Венесуэла развернула войска на границе с Колумбией

По указанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро командование Вооруженных сил развернуло войска на границе с Колумбией.

«Во исполнение инструкций главнокомандующего Мадуро наш командир Ремихьо Себальос приказал Вооруженным силам развернуть силы на границе с Колумбией, чтобы защищать мир и безопасность народа через закрытие границы», – цитирует РИА «Новости» сообщение командования ВС Венесуэлы в Twitter.

В ВС добавили, что там никто не сдается, так как это предательство.

Ранее в субботу президент Колумбии Иван Дуке называл решение Венесуэлы закрыть границу «отчаянием диктатуры».

Ранее вице-президент Боливарианской Республики Делси Родригес объявила о решении властей страны на некоторое время полностью закрыть три моста на границе с Колумбией из-за серьезных угроз суверенитету Венесуэлы.

Напомним, МИД России предупреждал о готовящейся провокации во время ввоза в Венесуэлу грузов, определяемых как «гуманитарная помощь» венесуэльскому народу.