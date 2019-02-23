Глава Колумбии счел решение Венесуэлы закрыть границу «отчаянием»

Президент Колумбии Иван Дуке во время интервью испаноязычной версии телекомпании CNN назвал решение Венесуэлы закрыть границу с Колумбией «отчаянием диктатуры».

Глава Колумбии выразил уверенность, что народ Венесуэлы готов «защищать свою свободу». «Завтра ожидается большая проверка для всех венесуэльцев», – добавил Дуке, слова которого приводит ТАСС.

Ранее вице-президент Боливарианской Республики Делси Родригес объявила о решении властей страны на некоторое время полностью закрыть три моста на границе с Колумбией из-за серьезных угроз суверенитету Венесуэлы.

Напомним, МИД России предупреждал о готовящейся провокации во время ввоза в Венесуэлу грузов, определяемых как «гуманитарная помощь» венесуэльскому народу.

По сведениям французского портала Boulevard Voltaire, «под предлогом массовой доставки гуманитарной помощи, которая в первую очередь предназначена для снабжения оппозиции оружием и боеприпасами», Венесуэлу ждет американское вторжение.