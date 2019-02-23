Стало известно о прорыве кордона полиции на границе Венесуэлы и Колумбии

Представители оппозиции прорвали кордон венесуэльской полиции на пограничном мосту имени Сантандера, сообщает канал VPI TV.

По данным канала, оппозиционеры перешли на венесуэльскую сторону. При этом три сотрудника полиции Венесуэлы перешли на колумбийскую сторону моста, передает РИА «Новости».

Также сообщается, что еще один сотрудник вооруженных сил Венесуэлы перешел на колумбийскую сторону на мосту имени Симона Боливара. Ранее здесь были отмечены силовые действия венесуэльских военных против сторонников оппозиции, которые требовали пропустить гумпомощь.

Ранее представитель лидера оппозиции Хуана Гуайдо сообщала, что грузовик с гуманитарной помощью прибыл в Венесуэлу через границу с Бразилией.

Напомним, в пятницу Гуайдо опубликовал указ о разрешении на ввоз в Боливарианскую Республику гуманитарной помощи.

Вице-президент Делси Родригес объявила о решении властей страны на некоторое время полностью закрыть три моста на границе с Колумбией из-за серьезных угроз суверенитету Венесуэлы. Также по указанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро командование Вооруженных сил развернуло войска на границе с Колумбией.

Отметим, МИД России предупреждал о спланированной провокации во время ввоза в Венесуэлу грузов, определяемых как «гуманитарная помощь» венесуэльскому народу.