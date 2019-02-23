Оппозиция Венесуэлы сообщила о прибытии первого грузовика с гумпомощью из Бразилии

Грузовик с гуманитарной помощью прибыл в Венесуэлу через границу с Бразилией, сообщила назначенная лидером оппозиции Хуаном Гуайдо посол страны Мария Беландриа.

«Можем проинформировать, что первый грузовик с гуманитарной помощью пересек границу. Это огромная победа, достигнутая венесуэльцами совместно с США и Бразилией. Мы свободные люди и ими останемся», – цитирует ТАСС фрагмент видеообращения Беландриа.

Видеообращение опубликовал венесуэльский журналист Габриэль Бастидас в Twitter.

Гуайдо подтвердил прибытие грузовика.



Напомним, в пятницу лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо опубликовал указ о разрешении на ввоз в Боливарианскую Республику гуманитарной помощи. Вице-президент Делси Родригес объявила о решении властей страны на некоторое время полностью закрыть три моста на границе с Колумбией из-за серьезных угроз суверенитету Венесуэлы. Также по указанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро командование Вооруженных сил развернуло войска на границе с Колумбией.

Отметим, МИД России предупреждал о спланированной провокации во время ввоза в Венесуэлу грузов, определяемых как «гуманитарная помощь» венесуэльскому народу.