Грузовики с гумпомощью встретили слезоточивым газом в Венесуэле

Венесуэльская сторона обстреляла зарядами со слезоточивым газом грузовики с гуманитарной помощью, прибывшие на границу Колумбии и Венесуэлы в районе города Кукута, сообщает канал VPI TV.

По данным канала, грузовики проехали колумбийскую часть моста, после чего проезд им перекрыла венесуэльская полиция, раздались хлопки, похожие на выстрелы, передает РИА «Новости».

Автомобили были буквально обвешаны людьми. Сейчас люди бегут с моста назад из-за слезоточивого газа.

Сообщается, что ранения получили как минимум два человека – ребенок и взрослый.

Между тем министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что учреждения ООН и Международного Красного Креста не участвуют в передаче гуманитарной помощи Венесуэле.

«Совершенно очевидно, что эта акция имеет политические цели, ни в коем случае эту акцию нельзя назвать гуманитарной», – написал Арреаса в Twitter.

Ранее канал VPI TV передавал, что представители оппозиции прорвали кордон венесуэльской полиции на пограничном мосту имени Сантандера.

До этого представитель лидера оппозиции Хуана Гуайдо сообщала, что грузовик с гуманитарной помощью прибыл в Венесуэлу через границу с Бразилией. Однако позже стало известно, что он наткнулся на кордон и не проехал в страну.

Напомним, в пятницу Гуайдо опубликовал указ о разрешении на ввоз в Боливарианскую Республику гуманитарной помощи. МИД России предупреждал о спланированной провокации во время ввоза в Венесуэлу грузов, определяемых как «гуманитарная помощь» венесуэльскому народу.