Мадуро объявил о провале госпереворота в Венесуэле

Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро заявил, что попытка государственного переворота в Венесуэле провалилась и за месяц дестабилизации оппозиция ничего не добилась.

Выступая на митинге в Каракасе, Мадуро заявил, что правительства США и Колумбии «устроили шоу на границе», однако попытка государственного переворота в Венесуэле провалилась, передает ТАСС.

«Чего вы добились за эти 30 дней дестабилизации? Ничего!» – обратился президент Венесуэлы к оппозиции. «Кому хоть раз помог [президент США] Дональд Трамп? Никому!» – добавил венесуэльский лидер.

Мадуро подчеркнул, что считает своей обязанностью продолжить управлять страной, а его жизнь «полностью посвящена защите родины».

«Я управляю и продолжу управлять нашей родиной на основе конституции ради блага трудового народа», – сказал президент Венесуэлы.

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Ранее президент США Дональд Трамп объявил о признании лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо «переходным президентом Венесуэлы», а также не исключил применения в этой стране американских вооруженных сил.

Постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада назвал политику Вашингтона в отношении Каракаса реколонизацией, а также попыткой Дональда Трампа «спасти свою президентскую шкуру».