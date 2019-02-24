Гуайдо заявил о «резне венесуэльцев» сторонниками Мадуро

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал национальные вооруженные силы защитить народ Венесуэлы от неких «нерегулярных группировок», якобы поддерживающих президента Николаса Мадуро, не позволив им «устраивать резню венесуэльцев».

По словам Гуайдо, венесуэльские добровольцы «пытаются мирными способами доставить гуманитарную помощь в страну», передает ТАСС.

«У диктатуры остались только вооруженные группы. Вооруженные силы должны защищать наш народ. Господа военные, не позволяйте этим нерегулярным группировкам устраивать резню венесуэльцев», – заявил Гуайдо, выступая в колумбийском городе Кукута.

Тем временем глава колумбийской миграционной службы Кристиан Крюгер выступил с утверждением о том, что в Колумбии якобы попросили убежища более 60 венесуэльских военных и представителей Национальной гвардии, большинство из которых перешло границу в районе моста Симона Боливара.

Накануне стало известно, что представители венесуэльской оппозиции прорвали кордон полиции на границе с Колумбией. После этого появились сообщения о жертвах столкновений у границ Венесуэлы, а оппозиция обвинила подконтрольных властям силовиков в сожжении «гуманитарной помощи» на границе с Колумбией.

Отметим, МИД России предупреждал о спланированной провокации во время ввоза в Венесуэлу грузов, определяемых как «гуманитарная помощь» венесуэльскому народу.