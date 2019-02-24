Появились сообщения о жертвах столкновений у границ Венесуэлы

Исполнительный директор неправительственной организации (НПО) «Венесуэльский уголовный форум» Альфредо Ромеро утверждает, что в столкновениях с подразделениями Национальной гвардии на границе Венесуэлы и Бразилии погибли как минимум четыре человека.

По словам Ромеро, в районе Санта-Елена-де-Уайрен «крайне тяжелая ситуация, четверо погибших», передает ТАСС.

Так, по его данным, в находящуюся этом районе больницу «Росарио Вера Сурита» с пулевыми ранениями поступило 29 человек, включая погибших, медицинское учреждение не справляется с потоком пострадавших.

При этом Ромеро утверждает, что больницу якобы атакуют «колективос» (вооруженных проправительственных группировок).

Тем временем министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо заявил, что в результате столкновений между волонтерами и венесуэльскими правоохранительными органами на границе Колумбии и Венесуэлы пострадали по меньшей мере 285 человек.

«На текущий момент 285 человек пострадали в столкновениях, в основном из-за слезоточивого газа и применения нелетального оружия. 37 человек были госпитализированы», – заявил колумбийский министр.

По его данным, среди пострадавших 255 венесуэльцев и 30 колумбийцев.

Накануне появились сообщения, что представители венесуэльской оппозиции прорвали кордон полиции на границе с Колумбией. После этого оппозиция обвинила подконтрольных властям силовиков в сожжении «гуманитарной помощи» на границе с Колумбией.

Между тем, как подчеркивал глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса, учреждения ООН и Международного Красного Креста не участвуют в этой политической акции. Более того, Красный Крест пожаловался на незаконное использование эмблемы у границ Венесуэлы.

Отметим, МИД России предупреждал о спланированной провокации во время ввоза в Венесуэлу грузов, определяемых как «гуманитарная помощь» венесуэльскому народу.