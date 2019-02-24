Красный Крест пожаловался на незаконное использование эмблемы у границ Венесуэлы

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП) предостерегла «некоторых людей» в районе границы Венесуэлы с Колумбией и с Бразилией от неправомерного использования эмблемы организации.

Международной федерации стало известно, что «некоторые люди, не являющиеся сотрудниками общества Красного Креста Колумбии и общества Красного Креста Венесуэлы носят эмблемы Красного Креста на границе Колумбии с Венесуэлой и Бразилии с Венесуэлой», передает ТАСС.

«Мы призываем их прекратить это делать. Они могут считать, что поступают правильно, однако они ставят под угрозу наш нейтралитет, беспристрастность и независимость», – говорится в заявлении МФОКК и КП.

Напомним, министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса подчеркивал, что учреждения ООН и Международного Красного Креста не участвуют в политической акции, освещаемой в некоторых СМИ как передача «гуманитарной помощи» Венесуэле.

Отметим, МИД России предупреждал о спланированной провокации во время ввоза в Венесуэлу грузов, определяемых как «гуманитарная помощь» венесуэльскому народу.