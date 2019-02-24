Госдеп назвал «худшего из тиранов»

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что считает легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро «худшим из тиранов».

«Это наихудший из тиранов, и я думаю, что венесуэльский народ это видит», – приводит его слова «Интерфакс».

Помпео также допустил возможность военной операции в Венесуэле. «Рассматриваются все варианты», – сказал он, подчеркнув, что США сделают все необходимо, чтобы гарантировать «воцарение демократии» и «светлое будущее венесуэльцев».

Ранее Мадуро заявлял, что попытка госпереворота в Венесуэле провалилась. Мятежники в ответ обвинили сторонников Мадуро в «резне венесуэльцев» и сожжении «гуманитарной помощи» на границе.