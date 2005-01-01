США прокомментировали возможность вторжения в Венесуэлу

Вашингтон не планирует проводить военную операцию против Венесуэлы, заявил спецпредставитель США Эллиотт Абрамс.

Он заявил, что США собираются «использовать дипломатию, экономическое и политическое давление». В частности, США намерены расширить список санкций против Венесуэлы: «Будет больше, будет больше на этой неделе, будет больше на следующей неделе».

Санкции планируется вводить в отношении «высокопоставленных членов режима и людей, которые занимаются их финансовыми делами», передает РИА «Новости».