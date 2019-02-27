Россия, Индия и Китай подтвердили принцип невмешательства во внутренние дела стран

Министры иностранных дел России, Китая и Индии подтвердили принцип невмешательства во внутренние дела других государств, заявил глава МИД КНР Ван И.

«Мы согласны, что и дальше будем защищать многосторонность и международную систему. Будем придерживаться и дальше принципа невмешательства во внутренние дела», – сказал Ван И, передает РИА «Новости».

Он также заявил, что Москва, Пекин и Нью-Дели выступают против военного решения кризиса в Венесуэле. «Мы считаем, что проблемы Венесуэлы должны быть урегулированы исключительно венесуэльским народом путем диалога и нельзя прибегать к силе. Мы выступаем против военного решения этой проблемы», – заявил Ван И.

Встреча России, Китая и Индии проходит в китайском Учжене. Накануне глава МИД России Сергей Лавров провел на полях мероприятия переговоры с китайским коллегой, а после пресс-конференции в среду запланирована его встреча с министром иностранных дел Индии Сушмой Сварадж.