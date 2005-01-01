Стала известна цель визита российских военных в Венесуэлу

Неназванный дипломатический источник в столице Венесуэлы объяснил, с какой целью два российских самолета прибыли в международный аэропорт Майкетия имени Симона Боливара под Каракасом с группой военнослужащих ВС России.

По словам источника, российские военные прибыли в Венесуэлу «для участия в двусторонних консультациях», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что в этом событии «нет ничего загадочного», поскольку оно напрямую связано с реализацией контрактов, которые были подписаны сторонами много лет назад.

«У России (с Венесуэлой) есть ряд контрактов, которые находятся в стадии выполнения, в том числе, контракты по военно-техническому сотрудничеству», – добавил неназванный дипломат.

Ранее латиноамериканские СМИ сообщили, что Венесуэлу прибыли два российских самолета – военно-транспортный Ан-124 с 35 тоннами груза и пассажирский Ил-62 с 99 военнослужащими. Среди прибывших якобы находится начальник Главного штаба Сухопутных войск – первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками России генерал-полковник Василий Тонкошкуров.

Позднее в соцсетях появилась видеозапись приземления российского военно-транспортного самолета Ан-124 в Венесуэлу.

Напомним, несколько дней назад лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что его сторонники планируют операцию «Свобода», цель которой – захват власти в Венесуэле. По словам оппозиционера, администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро «остались считанные дни».