Появилось видео прилета российского военного Ан-124 в Венесуэлу

В социальных сетях появилась видеозапись, на которых российский военно-транспортный самолет Ан-124 приземляется в венесуэльском аэропорту.

На видео тяжёлый дальний военно-транспортный Ан-124 совершает руление в международном аэропорту «Майкетия» в Каракасе.

Ранее в латиноамериканских СМИ появилась информация, что Венесуэлу прибыли два российских самолета - военно-транспортный Ан-124 с 35 тоннами груза и пассажирский Ил-62 с 99 военнослужащими. Среди прибывших якобы находится начальник Главного штаба Сухопутных войск – первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками России генерал-полковник Василий Тонкошкуров.

Венесуэльский журналист Хавьер Майорка в своем Twitter сообщил, что прилетевшие военные «были встречены в президентской ложе аэропорта руководителем отдела международных связей вице-адмиралом Марианни Матой, представителями российского посольства и венесуэльских вооруженных сил», цитирую журналиста «Ведомости».

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