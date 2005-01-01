Учредительное собрание Венесуэлы постановило лишить Гуайдо неприкосновенности

Национальная конституционная ассамблея Венесуэлы (учредительное собрание) постановила лишить самопровозглашенного президента страны Хуана Гуайдо парламентского иммунитета.

Председатель ассамблеи Дьосдадо Кабельо объявил, что учредительное собрание «разрешает продолжить уголовное расследование в отношении гражданина Хуана Гуайдо», передает ТАСС со ссылкой на Venezolana de Television.

Во время заседания депутаты призывали создать народные суды для процессов над теми, кто выполняет указания США, конфисковать их собственность и называли действия Гуайдо преступлением против человечности, передает РИА «Новости».

Напомним, Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности.

Гуайдо возглавляет подконтрольный оппозиции парламент Венесуэлы – Национальную ассамблею. Учредительное собрание, созванное президентом страны Николасом Мадуро, в 2017 году приняло на себя полномочия парламента.

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