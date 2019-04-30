Как Мадуро удалось подавить военный переворот

Сторонники самопровозглашенного «президента» Венесуэлы Хуана Гуайдо попытались силой захватить власть. Было объявлено даже, что «армия сделала правильный выбор», то есть намерена поддержать Гуайдо и свергнуть законного лидера страны Мадуро. Однако в итоге попытка мятежа провалилась. Как и почему это произошло?

Примерно в 7 утра по местному времени (14 00 мск) в Венесуэле произошла попытка мятежа. Самопровозглашенный и признанный США «президент» Хуан Гуайдо прибыл из посольства Колумбии в район авиабазы Ла-Карлота и в окружении людей в форме заявил о начале «финального этапа операции «Свобода», то есть, по его терминологии, «освобождения от диктатуры».

Военных было около 70 человек, они завладели неким арсеналом оружия, после чего попытались прорваться к президентскому дворцу Мирафлорес, но были заблокированы на автомобильной развязке Альтамира. Одновременно им удалось освободить из-под домашнего ареста Леопольдо Лопеса - главного оппозиционного лидера, во много раз превосходящего по популярности в местных либеральных кругах баракобамовскую харизму Хуана Гуайдо.

Через пару часов блокированные на развязке Альтамира мятежные военные были обстреляны гранатами со слезоточивым газом и в итоге разоружены. Хуан Гуайдо успел к этому моменту заявить, что «армия сделала правильный выбор», то есть якобы перешла на его сторону, и призвал через соцсети жителей Каракаса прийти к авиабазе Ла-Карлота. Также Гуайдо призвал всех военных страны выйти на улицы и свергнуть президента Мадуро, что можно расценивать как прямой призыв к военному перевороту. Некоторые венесуэльские чиновники напрямую обвинили соседнюю Колумбию в провоцировании военного мятежа.

Министр информации Венесуэлы Родригес заявил, что проходит операция по обезвреживанию «группы военных». Министр обороны генерал-аншеф Владимир Падрино Лопес подтвердил, что в целом обстановка в казармах спокойная, а перешедших на сторону Гуайдо военных назвал «предателями» и «трусами». Гуайдо еще несколько часов в интервью американским СМИ утверждал, что на его сторону перешло «большинство военных», но реальность это никак не подтверждала.

К середине дня мятеж был подавлен, лишь небольшие группы молодежи с белыми повязками пытались ломать ограду аэропорта. Чуть позже толпа выросла, но на военный переворот это больше никак не походило.

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Ла-Карлота – авиабаза только по громкому названию. По сути, это часть международного аэропорта Каракаса имени генералиссимуса Франсиско де Миранды. Там располагается воздушно-медицинская часть, и территория базы больше используется как концертная площадка. Есть длинный список местных и мировых рок-звезд, выступавших на Ла-Карлоте (от Шакиры и Леди Гага до Джулиана Марли и UB40), но никаких боевых частей на Ла-Карлоте нет. Косвенно это подтверждает раннее предположение, что Гуайдо и американцам удалось за полгода перетащить на свою сторону в основном тыловые части и офицеров без карьерной перспективы, а не реальные боевые подразделения.

Чуть позже западные СМИ стали с чувством выполненного долга заявлять, что на сторону Гуайдо перешел «первый венесуэльский генерал», начальник так называемого стратегического штаба ВВС Венесуэлы Франсиско Янес Родригес, который выступил с этим заявлением через соцсети. Но дело в том, что генерал Родригес перешел на сторону Гуйадо еще в январе, после чего ушел в подполье, откуда и вещает. В ВВС страны его давно объявили предателем. Кроме того, «стратегические штабы» родов войск и были созданы в свое время как форма почетной отставки и отстранения от дел неугодных или бесперспективных офицеров. Это как раз именно тот контингент, среди которого ЦРУ и ищет «опору в армии». В реальном управлении боевыми части «стратегические штабы» не участвуют.

Иначе говоря, перед нами - попытка осуществить старый план мятежа, озвученный еще в январе этого года. В центре него остается база Ла-Карлота. Власть в стране, включая здание президентского дворца Мирафлорес и военные базы вокруг Каракаса, предлагалось захватить за три дня. Механика событий не изменилась.

Строго говоря, это даже не попытка военного переворота, а мятеж очень ограниченными силами. А со стороны Гуайдо – это еще и фальстарт. Видимо, его кто-то убедил, что военные могут перейти на его сторону. Гуайдо зачем-то провоцирует силовой исход. То ли у него стали сдавать нервы, то ли его кто-то подталкивает к такому развитию событий. В любом случае опираться на менее чем сотню тыловых военнослужащих – это не «финальная стадия операции «Свобода», а глупость несусветная.

Сам Гуайдо еще вчера анонсировал на 1 мая «крупнейший» митинг против Мадуро, что тоже укладывается в тактику «переворота за три дня». Сегодняшние события должны были стать первым днем. А завтра Гуайдо собирается устроить массовую демонстрацию в Каракасе.

Тут надо помнить, что жизнь в Латинской Америке худо-бедно начинается в полдень, а в 7 или даже в 9 утра собрать какую-то толпу нереально. Услышав стрельбу, жители тех районов Каракаса, что примыкают к Ла-Карлоте, решили не пускать детей в школы и сами не улицы не пошли, так что ни о какой массовости протеста и речи не идет.

Именно поэтому, в частности, есть основания полагать, что большинство жителей Каракаса участвовать в насильственных действиях, как это было пару лет назад, не хотят, и надеются на мирное решение конфликта. Люди не хотят повторения событий начала 2014 года, которые привели к гибели нескольких человек во время уличных столкновений в Каракасе, а армия в абсолютной массе демонстрирует верность президенту Мадуро, что и подтвердили сегодняшние события. И это несмотря на полгода закулисной торговли, активность ЦРУ и колумбийцев.

Другое дело – 1 мая. Глава Конституционного собрания Диасдадо Кабельо призывает сторонников Мадуро собираться у президентского дворца, а Кабельо пользуется большой популярностью. Традиционно любые митинги оппозиции случаются только по выходным, и устраивать 30 апреля рано утром попытку военного мятежа – большая ошибка.

Да, в Латинской Америке иногда такое срабатывало. Тот же Леопольдо Лопес в 2002 году умудрился с крайне ограниченными силами организовать похищение Уго Чавеса, которого некоторое время перевозили с одной военной базы на другую, пока его наконец не освободили те же военные. Но сейчас, повторим, ситуация совсем другая.

Можно предположить, что главным результатом событий 30 апреля станет не попытка странного и непродуманного военного мятежа, а именно силовое освобождение из-под домашнего ареста Леопольдо Лопеса.

С одной стороны, это реальное нарушение сторонниками Гуайдо закона (даже сам Лопес соглашался с домашним арестом, в противном случае ему грозило пожизненное заключение за терроризм). С другой – Лопес чрезвычайно популярен у либерально настроенной части населения, и сейчас им с Гуайдо придется как-то делить влияние (если, конечно, их не арестуют в ближайшее время по тяжелой статье).

Колумбия и Бразилия наверняка ограничатся только громкими заявлениями. Колумбия – главный враг, но она технически не способна к вторжению на территорию Венесуэлы, не говоря уже о том, что в любой момент могут быть активированы левацкие партизанские группы в самой Колумбии. Бразилия просто физически не способна к боевым действиям в непроходимой сельве, а настроения в бразильской армии после избрания президентом Бальсонару далеко не такие радужные, как это представляет американская пропаганда.

Таким образом, на состояние к вечеру 30 апреля правительство Мадуро доказало, что способно самостоятельно справиться с такого родами фальстартами. Вопрос в том, каковы будут события 1 мая и будут ли арестованы Гуайдо и Лопес, поскольку Вашингтон объявлял именно насильственные действия в адрес Гуайдо очередной «красной чертой». Но он сам напрашивается. Может, в этом план?