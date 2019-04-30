Власти Венесуэлы заявили о частичном подавлении попытки госпереворота

Попытка венесуэльской оппозиции при поддержке небольшой группы военных подорвать мир в стране частично подавлена, заявил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.

«Акт насилия, который был нацелен на подрыв мира в стране и запугивание граждан, уже был частично побежден», – передает его слова ТАСС.

Министр отметил, что почти 80% тех военных, которых привели на развязку Альтамира рядом с военной базой «обманным путем», «сами вернулись к своим настоящим командующим».

«Это была посредственная попытка госпереворота», – добавил он.

В то же время лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо выразил уверенность в том, что смена власти в Боливарианской Республике необратима.

«Братья, вместе мы творим историю. Прекращение узурпации необратимо», – заявил он.

Гуайдо утверждает, что для достижения этой цели «объединились народ и вооруженные силы», а «союзники из международного сообщества» твердо поддерживают «необратимый процесс перемен» в Венесуэле.

Власти Венесуэлы во вторник заявили о попытке госпереворота, которую устроила небольшая группа лояльных оппозиции военных. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал военных и их семьи выйти на улицы. При этом президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что военное руководство страны верно легитимным властям республики.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Мадуро удалось подавить военный переворот.